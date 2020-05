5 põhjust, miks kuttidele seks koerapoosis tegelikult ei meeldi

Kui see just naise enda lemmikpositsioon ei ole, siis pole tegelikult vaja seda ainult mehe rahuldamiseks teha. Jah, seks koerapoosis on küll tore, kuid sellega kaasneb ka negatiivseid külgi. Siin on viis põhjust, miks kuttidele seks koerapoosis nii väga meeldida ei pruugi.

Põlvedele raske

Kui naine on neljakäpukil ning mees tema taha põlvili, siis pikema seksi jooksul saavad tema põlved päris korralikult vatti. Lisaks võib poos muutuda füüsiliselt kurnavaks, sest peate mõlemad ennast sundasendis hoidma. Eriti raske on see siis, kui te pole just parimas vormis.

Ärahõõrutud jäsemed

Koerapoosi mugavamaks muutmiseks võib teha seda voodi asemel ka põrandal, sest see aitab partneritel end paremini tasakaalus hoida. Ent kui põrand on kaetud vaibaga, siis võivad peopesad-küünarnukid-põlved päris korralikult ära hõõrutuda saada.

Liiga kiire tulek

Kuttidele meeldib koerapoos, sest see on väga intiimne ning selle jooksul toimub palju nahakontakti. Ent see võib osutuda probleemiks omaette, sest kuna mees kontrollib liikumist ning liigutusi, siis võivad asjad väga kiiresti vägagi heaks minna. Lausa nii heaks, et mees võib liiga kiiresti tulla. See pole kunagi tore.

Mitte eriti rütmis

Seksi juures on üks olulisemaid komponente rütm, kuid koerapoosis võib rütm vahepeal vägagi metsa minna. Meesosapool võib asjast väga vaimustusse minna, sest tal on ülimalt mõnus ning naisosapoolel on kohati üsna raske aktiivsete tõugete juures neljakäpukil oma tasakaalu hoida, seega läheb rütm paigast ära. Eriti halvaks lähevad asjad siis, kui partneritel on ka väga suur pikkuste vahe.

Loomulikud hääled