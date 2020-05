Tosin säravat lauset, millega kohtinguäpis vestlust alustada

Näe pandeemiaperioodis positiivset ning haara härjal sarvist, kasutades praegust aega jäämurdjate harjutamiseks. Jäämurdjaks nimetatakse tegevusi või praeguses kontekstis lauseid, mis on mõeldud võõraste inimeste vahel oleva suhtlusbarjääri murdmiseks ning omavahelise suhtluse julgustamiseks. «Tere!» võivad kõik vestlusesse visata, ent see ei aita vestlusel kuidagi edasi liikuda. Palju mõistlikum on sellele kohe järele lisada midagi, mis potentsiaalse kaaslase tähelepanu köidaks ning tekitaks temas soovi sulle ka midagi vastata.