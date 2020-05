Kõik, mida peaksid teadma kodusest pediküürist

Ilmad on lõpuks veidi soojemaks muutunud ning tõenäoliselt saad juba lähinädalatel oma saapad lõplikult sandaalide vastu vahetada. Selleks, et sa oma jalgade pärast piinlikkust tundma ei peaks, võiksid soovitatavalt juba praegu neile korralikku kodust pediküüri teha. Oma parimaid nõuandeid jagab New Yorki küünetehnik Jacqueline Sutera, vahendab PureWow.