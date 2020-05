Ekspert selgitab, kuidas kohvi õigesti juua

Tassike hommikusöögi kõrvale, teine topsiga tööteekonnale kaasa, paar latet kontoris ning espresso peale tööd - kas see kõik on ikka tervislik? Kohvijookidest saadav kofeiiniannus võib mõneks ajaks su erksamaks teha, parandada su sooritust ning ehk isegi keskendumisvõimet. Ent enne kui sa endale järjekordse tassi valad, on oluline meelde tuletada, et kohvis leiduv peamine toimeaine, kofeiin, on siiski sõltuvust tekitav keemiline ühend, millel ei ole toiteväärtust ning mida pole tervena püsimise jaoks vaja nagu vitamiine ja mineraale. Nagu ka iga teise sõltuvust tekitava aine puhul, on ka siin õige ning vale viis seda kasutada.

«Õige viis kohvi kasutada on võtta arvesse, mil viisil see su keha ning otsustusvõimet mõjutab,» selgitab toitumisteadlane ning epidemioloog Gail Frank. «Vale kasutusviisi korral kasutada sa kohvi ergutavat toimet ära, mis omakorda tähendab vähem nagamist ning seejärel suure koguse kohvi tarbimist, et ärksaks tegevat toimet saada.» Kofeiini ületarbimine võib omakorda tekitada teisi terviseprobleeme nagu kõrge vererõhk, luude hõrenemine, uneprobleemid ning ka lihtsalt kergemini ärrituvaks.

«Lapsevanemate puhul avaldub ka kohvi teine vale kasutusviis, kui nad lubavad noortel lastel seda juua ja ergutina kasutada, sest see võib laste toidulaualt välja tõrjuda teised toitainerikkaid joogid,» ütleb Frank, kes töötab ka California osariigi ülikoolis toitumisteaduste proffessorina. Franki sõnul on kohvis leiduv kofeiin lastele ning teismelistele eriti ohtlik just nende kasvava luustiku pärast, sest kofeein imeb luudest välja väga vajalikku kaltsiumi ning võib nende kasvu pidurdada või luid suisa nõrgemaks muuta. Iga 180 ml kohvi kohta kaotab keha viis milligrammi kaltsiumi, toob Frank võrdlusena välja.

Ent hea uudis on see, et sa saad kaotatud toitained tagasi, kui lisad oma kohvile kaks supilusikatäit piima, muutes espresso lateks.

Head kohviharjumused

Siin on mõned nõuanded, mil viisil oma kohvitarbimine võimalikult tervislikuks muuta: