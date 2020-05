PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 15. mai: Jäär korraldab edukalt äriasju, Vähk kohtab unelmate printsi

On tahtmist ja jõudu äriasjade edukaks ümberkorraldamiseks. Suudad oma sõna rahulikult ja kindlalt maksma panna.

Jõudu annab sulle see, kui oled sisemiselt tasakaalus. Kahtlused ja kõhklused võivad tekkida sellest, et minevikus on midagi tegemata jäänud.