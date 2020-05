Nõid Ingridi nädala inglikaardid. Lõvi mossitab nurgas, Ambur, Kaljukits ja Kalad on õnnistatud võluväega

Ükskõik, mida selleks nädalaks oled planeerinud või ette valmistanud, valmistu, et see ei juhtu tõenäoliselt sinu plaanide järgi. Olla tuleb paindlik ja oodata on ootamatuid olukordi. See ei pruugi tähendada midagi suurt ega halba, seega ära loobu oma plaanist ka täielikult. Nädal, mis sind nüüd ees ootab, on lihtsalt katkestusi täis, mis näitab ära sinu plaanide ja ideede nõrgad kohad. Meel tuleb rõõmsana hoida ning ideed voolavana ja võib-olla leiad sellest inspiratsiooni parema idee või plaani jaoks.