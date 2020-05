Kuningliku perekonna eksperdid: prints Harry ei ole Ameerika-eluga kohanenud

Märtsikuus arutasid kaks kuningliku pere eksperti, Angela Mollard ja Zoe Burrell oma taskuhäälingus «Royals», kuidas Meghan ja Harry Los Angeleses kohanenud on. Mõlemad naised jõudsid järeldusele, et Harryl ei ole praegu lihtne aeg.

Sama on reporteritele kinnitanud ka Harry sõbratar Jane Goodall, kes ütles, et Harry jaoks on praegune aeg väga väljakutserohke.

Sussexi hertsog ja hertsoginna on Los Angeleses pühendunud heategevustööle, aidates organisatsioone, mis tegelevad pandeemiakriisi leevendamisega. California ilm on alati päikeseline, nad elavad mitme miljoni dollarilise väärtusega häärberis – võiks ju arvata, et elul ei tohiks midagi viga olla.

Mollardi ja Burrelli mõtisklused aga läksid just seda rada mööda. Praegune pandeemia on paljud pered muutnud lähedasemaks, kuid Harry on enda omast nii kaugel, mis tähendab, et ta võõrdub veelgi. «Ta peab tundma end väga eraldatuna,» arutlesid nad. «Tal pole LAs sõpru, Meghanil on. Meghanil on [ema] Doria, tal on oma perekond.»

Mollard jätkas: «Ilmselt tundis Meghan Suurbritannias elades samamoodi end väga eraldatuna, kuid Harry jaoks on sõbrad ja tema vend olnud inimesed, kes on talle pärast ema surma toeks olnud. Ja kui see kõik ühtäkki temalt ära võetakse – see võib olla väga segadusse ajav.»

Mollard arvab ka, et Harry tunneb ilmselt, et temal pole enam tähtsust, kuna ta ei saa teha tööd, mida ta teha tahaks. Ajakirjas People on ka spekuleeritud, et Meghan ja Harry ei tahtnud üldse sel viisil perekonnast eralduda, kuid neid sunniti selleks.