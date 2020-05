Saripetja paljastab, kuidas ta isolatsiooni ajal oma afääre kuumana hoiab

Metro rääkis 44-aastase Robertiga, kes elab Gloucestershire’s ja on kolme lapse isa. Ta on ühtlasi ka saripetja, kes on kasutanud veebisaiti Illicit Encounters, et leida partnereid, kellega seksida – ning hoolimata karantiinist on ta suutnud need afäärid käigus hoida.

Mehel on Londonis eraldi korter, mille ta muretses algselt selleks, et vältida pikki sõite tööle. Peagi leidis ta endale armukese ja kuigi see konkreetne suhe lõppes, avastas ta, et ei saa enam iialgi monogaamiasse tagasi pöörduda. «Ma pidin kohtuma kellegi uuega,» tõdes mees, et just siis ta veebilehega liituski ning nüüd on tal alati käimas kaks kõrvalsuhet korraga.

Mehe huvi on vaid seksuaalne. «Ma tegin selle vea, et abiellusin oma keskkoolipruudiga, kes oli esimene tüdruk, kellega ma üldse seksisin. Me oleme käinud 15aastasest peale ja olime koos ka ülikooli ajal,» rääkis mees. «Ma tahtsin teiste inimestega seksida. Kui sa oled olnud vaid ühe inimestega terve elu, hakkad sa mõtlema, milline on seks kellegi teisega. Ma jätkuvalt armastan oma naist ja ei taha, et meie suhe laguneks, aga ma tahan kohtuda ka teiste inimestega.»

Alates isolatsiooni kehtestamisest on ta pidanud oma suhted hoidma peamiselt digitaalsed, kuigi ta on ühe korra ka karantiinireegleid rikkunud. «See juhtus isolatsiooni alguses ja ma tundsin end väga süüdi,» tunnistas ta. «Ma usun, et sotsiaalne distantseerumine on õige ja ma pole rohkem reegleid rikkunud.»

Robert on valmis oma uute tuttavatega koheselt afääri alustama, kui kord piirangud leevenevad. Ta on vältinud nendega ka videokõnede tegemist, kuna ei taha pärisasjalt tähelepanu kõrvale viia.