Terapeudid selgitavad, miks karantiinis olles on palju raskem lahkuminekust üle saada

On mitmeid põhjuseid, miks karantiini ajal on raskem lahkuminekust terveneda. Koroonaviiruse levik on iseenesest juba stressirohke olukord, kuid lisaks kõigele puudub sul ligipääs sellele, mis muidu mõtted kõrvale juhiks ja aitaks asjaga hakkama saada. Tavaolukorras kohtuks sa sõpradega baaris või jõusaalis, et üksindusega võidelda, kuid praegu pead leppima virtuaalsete vestlustega. Nii et kui sul on hetkel väga keeruline üle saada lahkuminekust, mis juhtus enne isolatsiooni või selle ajal, siis on rüsin mõistetav.

Kõigil meist on erinevad viisid, kuidas lahkuminekust üle saada – me kas matame end töösse, elame aktiivset sotsiaalelu või sukeldume kohtingumaailma. Kõik need lahendused on praegu aga keerulisemad. Kliiniline psühholoog dr Carla Marie Manly ütleb Elite Dailyle, et lahkuminek tundub vähem traumeeriv, kui su elu on tegevusi täis – see pole aga miski, mis meie elu karantiinis iseloomustaks. «Koroonaviiruse pandeemia piirangud panevad inimesed tundma, et nad on lõksus,» ütleb ta.

Sul mitte ainult pole vähem asju, millega mõtteid mujale viia, sul on ka vähem sotsiaalset tuge. Jah, sul on videokõned, aga lähedase toetav kallistus võib teha imesid – ja see pole hetkel võimalik. Samuti tegelevad su lähedased praegu enda kriiside lahendamisega ja võib tunduda, et nad pole emotsionaalselt väga kättesaadavad. Või sa ise kõhkled, kas enda muresid nende õlgadele laduda – kõigil on ju raske.

«On väga haruldane, et kõik su sõbrad ja perekond on korraga kurvad, leinas või hirmul,» ütleb kliiniline psühholoog Aimee Daramus. «Tavaliselt on sul vähemalt üks optimistlik sõber, kellele toetuda. Praegu aga on terve su sotsiaalne ringkond stressis.»