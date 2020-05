Juukselõikuse põhitõed, mida kindlasti enne kodust lõikust teadma peaksid

Soovitus juuksuritelt: kaalu enne lõikust, kas sul on seda ikkagi vaja

Mõtle hoolega järgi, kas sa soovid oma juuksurile hiljem kõvasti tööd juurde anda. Arvesta ka sellega, et juuste lõikamisel pead arvestama tõsiasjaga, et see soeng jääb sulle ilmselt kauemaks kui viieks minutiks ning selle parandamiseks pead käima tõenäoliselt välja suuremaid summasid kui muidu.

Alusta pea pesemisest

Juuksur ei pese kunagi sinu pead ilma põhjuseta. Su pea ei pruugi olla üldse räpane, vaid põhjus peitub selles, et juuksed on lihtsalt rasused ning see võib muuta lõplikku tulemust.

Juuste pesemine FOTO: Unsplash

«Kas niiskeid juukseid tohib pesta?»

Õiget vastust sellele küsimusele tegelikult ei ole. Juuksurid on aga maininud, et kui sinu juuste näol on tegemist sirgete juustega, aga sa ei soovi täiesti ühtlast juuksejoont, tee enne lõikust juukseotsad kergelt niiskeks.

«Kas on mõistlik lõigata vaid kuivanud juukseid?»

Kui sul on lokkis, lainelised, kihiliselt lõigatud või kuivad juuksed, on sul mõistlikum neid kuivana lõigata ning seejärel toitva õliga viimistleda.

Köögikäärid ei ole mõeldud juuste lõikamiseks!

Professionaalsete kääride teravad ja täpsed lõiketerad lihtsustavad puhta lõike saamist. Tavalised käärid hoopiski suurendavad otste lõhenemise võimalust.

Profesionaalsete kääride puudumisel

Võid appi võtta ka maniküürikääre, aga kasuta neid vaid õrnalt juukseotste korrigeerimiseks.

Kasuta keskmise ja harva piide tihedusega kammi

Erineva tihedusega kammid annavad sulle suurepärase võimaluse oma juuste lõpptulemust paremini kontrollida ja seda juba lõikamise ajal.

Iseseisev juukselõikus. FOTO: Shutterstock

Õpetuste järgi lõikamine

Kui kasutad juuste lõikamisel Youtube'i üleslaetud videosid, veendu enne alustamist, et sinu juuksetüüp kattuks videos lõigatavate juustetüübiga.

Lõika vähem kui mõttes vajalikuks pead

See on üks võimalustest, kuidas juuste lõikamisel piiri pidada. Tihtipeale märgatakse keset lõikust, et lühem soeng ei pruugi inimesele üldse sobidagi. Lõika järk-järgult lühemaks ning kes teab.. ehk leiad endale hoopiski sobivama juuksepikkuse kui arvata oskasid.

Ole oma juukseotstega õrn

Lõika neid ülespoole suunatud nurga all, et juuste otsi pehmendada. Nii jääb ka lõpptulemus palju ühtlasem.

Väldi juuste järku lõikamist

Juuksuris võib järguline juukselõikus küllaltki lihtne tunduda. Aga enda juukseid lõigates ei pruugi see nii lihtsalt siiski osutuda ning seda eriti lühikeste juuste puhul. Kui sul on siiski suur soov oma juukseid järku lõigata, alusta väga väikeste osadena lõikust juukseotstest.

Järguline lõikamine hobusesaba meetodil

Seo oma pähe hobusesaba pats nii, et juukseotsad jääksid võimalikult otsaesise lähedale. Tõmba juuksed kahe sõrme vahel näo ette, sõrmed juukseotstesse ning lase kääridel käia.

Lokkis juuste lõikamine

Proovi esialgu lokk lokihaaval lõikamist, et vältida liiga paljude juuste lõikamist.

Lokkis juuksed FOTO: Unsplash

Lisa juustele põnevust ilma nende pikkust kaotamata