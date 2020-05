ASTROLOOGIA ⟩ Neli planeeti on retrograadis ja see keerab paljud plaanid segamini

Täna pöördus retrograadi Saturn, kolmapäeval järgneb talle Veenus ja Jupitergi teeb sama neljapäeval, 14. mail. Saturni ja Jupiteri retrograadid kestavad pikalt – see on aeg, mis julgustab meid vaatama enda sisse, muutma end paremaks ja analüüsima tehtut.

Retrograadi-perioodid on ka aeg, mil meid tuleb kummitama minevik. Seega pole praegu hea aeg alustada millegi uuega, isegi kui hing uut seiklust ihaldab. Ole kannatlik ning oota mõned nädalad. Arvestada tasub ka, et Saturn ja Pluuto veedavad retrograadis pea poole ajast, nii et pole põhjust olla ülemäära murelik, kuid on siiski asju, millele tasub tähelepanu pöörata.