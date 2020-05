Ei saa salata, et Little Richard on läbi aegade olnud üks maailma ikoonilisemaid muusikuid. Ta valdas mitut pilli, omas erakordset hääletämbrit ning lavašarmi. Mees tegi koostööd paljude üle maailma tuntud muusikutega ning ta on andnud oma panuse rohkem kui 40 stuudioalbumi valmimisse. Lisaks muusikukarjäärile on Richard teinud kaasa ka mitmetes rahva poolt armastatud filmides ja sarjades.