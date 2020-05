AJALUGU ⟩ Armastatud sportimisvahendit kasutati vanglates vangide piinamiseks

Inglismaal kasutasid trenažööre sunnitööks 44 vanglat ja isegi kirjanik Oscar Wilde pidi trenažööril töötama, kui sündsusetu käitumise eest vangi mõisteti. Ajalehes kirjutati tema vabanemise-eelselt, kuidas tuntud kirjanik pidi kuus kuud iga päev ronima mööda «lõppematut treppi». On arvutatud, et keskmiselt astus üks vang päevas 4200 meetrit, mis on pool teed Mount Everesti tippu.

New Yorki lähistel asuvas Bellevue vanglas veetsid vangid trenažööril kümme tundi päevas ja rahval oli isegi lubatud neid jälgida ja kaasa elada. Samas ei hiilanud vanglad just tervisliku ja piisava toidu pakkumisega, mis tähendas, et kümned vangid said tervisekahjustusi ja vigastusi. Vangivalvurid olid aga rahul, nii näiteks teatas üks New Yorki vanglajuht, et just trenažöör on aidanud metsikumaid vange taltsutada.