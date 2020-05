Neid komplimente tuleks igas tugevas suhtes teineteisele teha

Siin on komplimendid, mida tugevas suhtes teineteisele öeldakse:

Kiida, kui hea lapsevanem ta on

Vanemaks olemine on väljakutse, ka kõige kergema iseloomuga laste puhul. Ükski vanem ei tunne, et neil on oma rollis kõik asjad käpas. Oluline on lapsevanemaid tunnustada, et nad tulevad oma töös suurepäraselt toime.

Kiida ta füüsilist vormi

Mees on pikalt jõusaalis käinud ja naine maratoniks treeninud – tulemused on otse silmade ees! Kiida oma partneri head kehalist vormi ja ütle, et treeningud on hakanud vilja kandma.

Hea tasakaal kõiges

Su partner tuleb kõigega suurepäraselt hakkama: pere-, tööelu, sõbrad ja hobid saavad võrdselt tähelepanu. Tee talle kompliment, et on osanud asjad nii kenasti toimima panna.

Kiida kaunist uut soengut

See võib tunduda nii lihtlabane, aga kui ta on just tulnud juuksurist, kiida tema uut väljanägemist. Eriti just naiste jaoks on uus soeng suur asi. See on uus hingamine ja tekitab mitmeid erinevaid emotsioone. Lisaks võis ta uue soengu eest suure raha välja käia - seda enam kiida!

Ütle, et armastad teda

Paljud paarid küll mõtlevad, ent ei ütle välja, kui palju teist armastavad. Ütle need sõnad välja siis, kui päriselt nii mõtled ja tunned.

Väljenda tänulikkust

Pole midagi ebameeldivamat, kui tunda partneri tänamatut suhtumist. Lihtne viis selle vältimiseks on avaldada tänu kõige eest, mida ta sinu heaks teeb. See ei pruugi tunduda kompliment, aga tekitab kindlasti väga hea tunde.

Kinnita igavest sõprust

Te võite olla küll armunud, aga partner soovib pidada sind ka oma parimaks sõbraks. Isegi kui ta kooliaegsed semud või töökaaslastest sõbrad mingil eluhetkel ära kaovad, tahab ta kindel olla, et sõprus sinuga kestab igavesti.

Näita, et oled ta üle uhke

Sinu arvamus tähendab kallimale kõike. Kui ta saavutab mõne eesmärgi või näed teda kõvasti töötamas, tunnusta teda tehtu eest.

Las kirelõõm möllab

Vahet pole, kas olete partneriga suhtes olnud 10 kuud või 10 aastat – ta tahab sinu jaoks olla jätkuvalt kuum. Ütle talle seda ja võimalik, et sulle vastatakse samaga.

Väljenda, kuidas naudid temaga aega veeta

Isegi, kui te olete üksteisega koosolemist alati nautinud, meeldib talle seda ka kõrvadega kuulda. Väljenda, kui väga naudid kõike temaga koos teha ja et sa ei kujutaks ette, kui teeksid neid asju kellegi teisega.

Ütle, et usud partnerisse

Ei ole paremat usalduse väljendajat, kui kallim. See, kuidas ta ütleb, et sinusse usub, on nii julgustav, innustav ja edasipüüdmist kannustav. Ükskõik milline olukord ees ka poleks, on kindel teadmine, et partner toetab ja usub sinusse alati.

Alati number üks