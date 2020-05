Kui stress niidab jalust: need on põhjused, miks sul pole tuju endaga tegeleda

Stressis olles on väga raske end sundida kasulikke asju tegema, sest oled negatiivsusele kallutatud. See tähendab seda, et kipud liigselt keskenduma asjadele, mis võivad sind kahjustada, kirjutab Popsugar.

«Ühiskondlikud väärtused rõhutavad selliseid asju, nagu saavutused, enesekindlus ja produktiivsus. Need võivad aidata kaasa sisehäälele, mis käsib teil stressiga «edasi minna» või «toime tulla»,» ütleb vaimse tervise nõustaja Della Penna ja lisab, et inimeste reageerimine stressile kasutab füüsilisi ja vaimsed ressursse, mistõttu inimesed saavadki n-ö tühjaks.

Kui oled otsustanud, et pead enda vajadused siiski prioriteediks seadma, siis võib sulle kasu olla nendest kolmest nipist.

Oska enda suhtes kaastundlik olla

Miks on nii, et teiste suhtes peab olema kannatlik ja mõistev, aga enda suhtes seda ei rakendata? Stressis olles tuleb ka enda suhtes kaastundlikkust harjutada. Loomulikult pole see alati just kuigi lihtne, seetõttu tulebki harjutada.

Tunnista endale, et asjad on praegu tõesti rasked ja teed endast kõik oleneva, mida praeguse teadlikkusega suudad.

Uuri välja, mida täpselt vajad

Stressiolekus on raske häälestuda ja aru saada, mis meil puudu on. Mõtle välja, mida vajad, et just praegu end hästi tunda ja tee see valik. Need võivad olla täiesti pisikesed asjad, aga loovad enesetundes suuri muutusi. Lisaks vaatle, mis tunne see täpsemalt on, mida koged. Kas see on nälg, tunned end üksikuna, oled hirmunud või lihtsalt läbi põlenud?

Katseta väikeste muudatustega

Mis puudutab enesehoolitsust, siis alusta pisikeste sammudega. Osta näiteks lemmiklõhnaga dušigeel, mida terve päev oma nahalt nuusutada. Võib-olla tekitab kergendust 30 minutit varem magama minemine. Ehk on see hoopis värske õhk, mida tuppa vajad, et oma meeli turgutada.