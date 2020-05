Märgid, et su partner mõtleb jätkuvalt oma eksist

Väga oluline on aru saada, kas tegemist on lihtsalt jätkuva sõprusega või on südamesse romantilisi tundeid alles jäänud. Kui sa pole kõrvaltvaatajana päris kindel, mis toimub, siis siin on sulle mõned vihjed Times of India vahendusel abiks. Nende märkide abil saad teada, kas su kallim mõtleb oma endisest jätkuvalt romantilisel noodil.

Ta räägib oma endisest suure armastuse ja entusiasmiga

Üks peamisi viise, kuidas aru saada, kas sinu partneril on eksi vastu tundeid, on jälgida, kuidas ta temast räägib. Kui armastus on endiselt olemas mõtleb ta oma eksist romantiliselt, räägib armastaval tundel ning entusiasmiga. Kõik, mida ta ütleb, kajastab tema tundeid endise kallima vastu.

Ta võrdleb sind pidevalt oma eksiga

Kahe inimese võrdlemine on alati problemaatiline tegevus ja kui sind võrreldakse endise kallimaga, peaks häirekell tööle hakkama. Mõnikord võib see olla tahtlik võrdlemine, aga siis on see veelgi suurem probleem.

Ta kaitseb jätkuvalt oma eksi

On väga suur vahe olla eksi vastu austav ja viisakas või kaitsta teda oma praeguse partneri ees. Kaitsev hoiak tekib põhjusega – ta ei taha, et keegi ta eksile liiga teeb. See on murettekitav, et su partner ei arvesta sinu tunnetega.

Ta näeb teda unes

Suure tõenäosusega ei taha ta sulle rääkida, mida oma eksist unes nägi. Kui ta sellest siiski räägib ja eks mängib unenäos olulist rolli, tasub muretsema hakata. Unenägudel on väga mõjuvõimsad tähendused ja need on seotud inimestevahelise pühendumisega. Uuri oma partnerilt välja, miks ta oma eksi unes näeb.

Ta mainib oma eksi tihti

Endise kallima nime suhu võtmine on suhte inetuim osa. Kõik näevad vaeva, et oma partneri tähelepanu saada ja kui ta kutsub sind ekslikult oma eksi nimega, tähendab see kindlasti, et ta pole ikka veel temast üle saanud.

Ta räägib temaga salaja

Otsi sotsiaalmeedias või mujal jälgi, kas su partner jälgib oma endise kallima tegemisi siiani. Kui ta on temast edasi liikunud, ei tohiks su partneril kulmgi liikuda, kui eks on kellegi teise leidnud.

Meenutab tihti minevikku