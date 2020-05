13 märki, et muretsed oma suhte pärast ilmaasjata

4. Töö on suhtele ette jäänud

Kui su kaaslane peab ühtäkki töö juures väga palju ületunde tegema, siis on kerge eeldada, et midagi on lahti - eriti, kui oled minevikus petta saanud. Ent suhteeksperdi Davida Rappaporti sõnul aitab sellisel juhul aja maha võtmine ning olukorra selge pilguga vaatamine. On täiesti normaalne, et paar väljub nn mesinädalafaasist ning suundub tagasi tavalisse ellu, mis hõlmab endas ka ületunde või uute projektidega alustamist, seega hoia muretsemise arvelt aega kokku ning ära eelda kohe kõige hullemat.

5. Te olete sama teema üle kordi ning kordi vaielnud

Täiesti normaalne on oma suhte tuleviku üle muretseda, eriti kui tundub, et mõni probleem kerkib tahes-tahtmata ikka ja jälle üles. Kuid tead mis? Ka see on täiesti normaalne. «Suhtete uurimisega tegelevad teadlased nimetavad seda »püsikonfliktiks« ning ütlevad, et tervelt 69% suhtes toimuvatest tülidest on seda laadi,» selgitab Avila. «Seega kui vaidlete taaskord sama asja pärast, siis on tegemist täiesti tavalise suhtetüliga.» Selle lahendamisega on siiski võimalik tegeleda. Näiteks kuulake üksteist, olge ausad selle koha pealt, mis teid tõeliselt häirib ning ehk on mõistlik külastada ka paariteraapiat, et leida uusi viise omavahel suhtlemiseks.

6. Te räägite kogu aeg rahast

Raha tekitab paljudele paaridele probleeme ning on ka lahutuste juhtiv põhjustaja. Ent isegi kui te hetkel arvete või säästude üle vaidlete, ei tähenda see tingimata halba. Olukorra lahendamiseks proovi kaaslasele oma sisemisi väärtushinnanguid selgitada. «Viimaks võite avastada, et on lahendus, mis hõlmab teie mõlema väärtushinnanguid, näiteks uute kogemuste prioretiseerimine, ent kokkuhoidlikumal viisil. Mõnikord on lihtsalt vaja enda sisse kaevuda, et leida tühiste tülide taga asetsevad tõelised hinnangud,» ütleb Avila.

7. Teie suhtest väljaspool on probleemid

Kui suhtevälised probleemid teid lahku tirivad, võib see kindlasti stressirohke olla. Ent nagu eluski, on ka suhtes tõusud ning mõõnad, seega on oluline pea selge hoida. «Mõnikord vajab kaaslase pere tema käest rohkem abi ning tähelepanu kui tavaliselt,» selgitab Rappaport. «Sa võid küll tunda ennast kõrvale jäetuna, ent su partner võib oma pere aitamise ees suurt kohusetunnet tunda.» See on täiesti normaalne. Ehk on teist kummalgi mõni terviseprobleem, mis nõuab erilist tähelepanu ning sellest tulenev stress mõjutab teid mõlemaid. Kui hoiate partneriga mõlemad meeles, et tegelikult olete te tiim, mitte rivaalid, siis tulete sellega toime.

8. Kaaslasel on sinu ees mõni saladus