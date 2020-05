Tegevused, mida veel viimastel isolatsioonipäevadel kodus ette võtta

Lasteaiaealistele lastele on kahtlemata huvitav, kui nad saavad mänguliselt kodutöödes kaasa aidata. Üks põnev töö, millest ükski laps pole suutnud veel keelduda, on enne pesupesemist riiete värvi järgi sorteerimine. Eri värvi riidehunnikute koostamine võib lapsele pakkuda tegevust pikemaks ajaks. Samuti saab mänguliseks muuta ka pesupesemise – mõne pesumasina mudeli ukse luuk käib ka pesu ajal poolenisti lahti ning sealt on põnev masinast välja jäänud riideesemeid sisse toppida.

Ilmselt üht põnevamat kodust mänguväljakut kujutab endast külmkapp. Vahelduseks võiks lasta lastel külmkapist kõik tooted välja tõsta, mis annab endale hea võimaluse kapp seestpoolt lapiga puhtaks teha. Lisaülesandena saavad lapsed pärast kõik toiduained, karbid ja purgid kappi tagasi tõsta. Vanemate ülesandeks jääb toiduvarude lihtsama paigutuse välja mõtlemine, kuidas asetada asju tagasi kappi nii, et järgmisel korral saaksid võsukesed ise kapist vajalikke toiduaineid hõpsamalt kätte. Nooremate laste puhul võite ette võtta lõbusa asjade tagasi tõstmise. Samas tekitab see õpetliku olukorra, mil saate lapsele selgitada, miks juur- ja puuviljad tuleks panna kapis kõige alumisse kasti ning maiustused kõige kõrgemale riiulile.

Olenemata vanusest on aardejaht köitev meelelahutus igas vanuses lapsele. Koju võib tekitada purgist, mõnest karbist või pakendist aardekirstu, mille sisse peita varandust, mida siis aja peale otsida. Otsitavaks võib olla näiteks pastapliiats, telefon või paber järgmise koduse ülesandega, mille täitmisel paljastub vihje järgmise aardekirstu kohta. Ühtlasi on aardejaht tore mäng, mille käigus saab tolmust puhtaks kapitagused ja voodialused, sest millegipärast on just need kohad, kust lapsed end ringi rullides kõigepealt varandust otsima asuvad.