Tõeline põhjus, miks printsess Diana loobus sinisest silmapliiatsist

Nii näiteks armastas ta teinekord oma siniseid silmi sinise silmapliiatsiga rõhutada, kuid lõpuks ta loobus sellest tavast. Võiks ju eeldada, et nõudmine tuli kuningliku pere poolt – on neil ju ranged reeglid, kuidas tohib pereliige avalikkuses välja näha – kuid tegelikult otsustas ta selle ise, kirjutab The List.

«Ta oli inimene, kes oli avalikkuse tähelepanu all ja kes pidi end pidevalt avalikkusele esitlema,» meenutab Diana meigikunstnik Mary Greenwell. «Pole just eriti sobilik iga viie minuti tagant oma välimust muuta. Niisiis muutis ta veidi oma meiki – ta lihtsalt ei muutnud seda dramaatiliselt. Dramaatilised muutused ei sobi kellelegi, kes on Valges Majas või kuningliku perekonnaliikme ametis – see lihtsalt pole sobilik.»

Greenwell selgitab, et koostöös Dianaga lõid nad natuke tagasihoidlikuma nö firmameigi, millele jäi ta kindlaks oma traagiliselt lühikese elu lõpuni. «Ma arvan, et beežid ja pruunid on lihtsalt nii palju ilusamad,» ütleb meigikunstnik. «Nii lihtne asi ongi.»

Greenwell pidas sündsaks, et Diana oma silmi meigiga rõhutab. «Ta armastas oma imelisi silmi rõhutada ja kandis palju ripsmetušši,» räägib ta. «Ta ei tundnud vajadust olla edev, niisiis oli meik pigem tagasihoidlik ja oludele sobilik.»