Lugeja mure: kas boss tohib mind tööle sundida, kui koroonaoht pole veel möödas?

Lugeja küsib: «Eriolukorra tõttu oli meie restoran kinni poolest märtsist aprilli lõpuni, sest ei lubatud kliente saalis teenindada. Minu tööks oli just klientide teenindamine saalis. Nüüd, mai keskpaigast hakkab juba restoran taas kliente vastu võtma ning tööandja kutsus mind tagasi tööle. Samas ei ole koroonaoht täiesti möödas, mul väiksed lapsed kodus ja vanemad, kes kuuluvad riskirühma. Kas ma ikka pean tööle minema? Tööandjal pole niikuinii veel täies mahus tööd anda. Kas võiksin nõuda tööandjalt, et ta hoiaks mind veel tööootel ja kutsuks tööle need, kellel väikseid lapsi pole?»