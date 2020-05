Kindlasti oled kuulnud, et puuvillase padjapüüri asemel peaks sinu juukseid ning nägu öösiti hellitama hoopiski siidist kate. Aga mis on satiin? Millest see parem või kehvem on? Vastused kõigile küsimustele leiab TurbieTwisti blogist.

Oma padjapüüri materjali lähem tundmine on väga oluline, eriti kui üritad oma juukseid tervena hoida. Kuigi näiteks siid ja atlass võivad olla oma tekstuurilt ning väljanägemiselt sarnased, ei ole nad siiski sama materjal. Enne, kui jõuad stressama ning püüri siseküljelt juba kulunud või isegi ära lõigatud sildikest otsima hakata, on üks asi, mida peaksid igal juhul teadma: mõlemad materjalid on unehügieeni ning juuste jaoks head valikud!

Materjalide erinevus seisneb küll pisut enamas kui isiklikus eelistuses, ent pole siiski nii kriitiline, kui võiks arvata. Seega hüppame korraks sügavale materjalide maailma, et siidi, atlassi, ingliskeelse nimekaimu satiini ja nendena tunduda võivate materjalide päritolu ja omadusi arutada, et sinu nägu ning juuksed neist enim kasu teeniksid.

Emakeelne sõnavara Enne artikli sisu juurde suundumist tuleb tähelepanu juhtida erinevatele sõnadele, mis eesti keeles võivad segadust tekitada. Sõna siid (ingl. silk) viitab arusaadavalt naturaalsele ja hinnalisele siidiusside niidist valmistatud kangale. Segadus tekib sõnadest atlass ning satiin, inglise keeles vastavalt satin ning sateen. Eestikeelne «satiin» ei viita mitte siidisegusele või sünteetilisele atlasskangale, mille positiivsetest omadustest artiklis valdavalt juttu tuleb, vaid hoopis puuvillast valmistatud ning atlasslõimes kootud kangale, mille argikeelne nimetus on ka «satään».

Siid, atlass ja puuvill - taevake!

Pole mingi saladus, et puuvillased padjapüürid juustele just parimad pole, eriti kui su kiharad on paksud või lokkis. Puuvilla omadus vett endasse imada, mis näiteks rätikute puhul väga suureks kasuks tuleb, töötab padjapüüride puhul sinu vastu, tagades kanga tihedusest olenemata sulle kahused ja sassis juuksed.

Püünele saabuvad siid ja atlass. Mõlemad kangad omavad siledat, libedat pinda, mis on su juuste vastu palju õrnem. Mõned nendega kaasnevad boonused:

Juuksed kaotavad vähem niiskust. Erinevalt puuvillast ei ima need kangad vett. (Seetõttu ei näe sa turul ka näiteks siidist käterätikuid.)

Erinevalt puuvillast ei ima need kangad vett. (Seetõttu ei näe sa turul ka näiteks siidist käterätikuid.) Su juuste ning padjapüüri vahel on vähem hõõrdumist. Puuvillane padjapüür võib su juustele sama kahjustav olla kui äge hõõrumine vannilinaga.

Puuvillane padjapüür võib su juustele sama kahjustav olla kui äge hõõrumine vannilinaga. Su juuksed (ning nahk) püsivad puhtamad. Atlass ega siid ei ima endasse õli, nahahooldustooteid ega midagi muud, mis võiks su juuste pinnale jääda või näonahale vistrikke tekitada.

Mis on siid?

Siid on naturaalne kangas, mida toodetakse siidiussidelt saadavast niidist. Selle tootmine sai alguse Hiinas umbes 8500 aastat tagasi ning keskajaks oli siid maailma kõige nõutum kangas. Seetõttu on siidi aegade algusest peale luksusega seostatud ning ehtne siid maksab ka tänapäeval kõrget hinda.

Sarnaselt puuvillaga võivad tootjad lisada siidile mõnikord ka teisi materjale, et madalama hinna juures materjali tekstuur siiski säilitada. Selline teguviis võib mõjutada materjali imavust, hüpoallergeenseid omadusi ning hõõrdumisvastast tekstuuri, mis siidist padjapüüri nii väärtuslikuks teevad.

Siidist padjapüürid. Pind on tuhmim, kui atlasskangal. FOTO: Wikimedia Commons

Siid versus atlass

Kangaid, millel on läikiv pind ning mis on siidiga sarnaselt libedad - ent pole siidist tehtud - kutsutakse koondnimetusega atlass. Atlass on ühelt poolt sile ja läikiv, enamasti siidist või kunstkiududest valmistatud kangas, mida iseloomustab atlass-sidus (tegemist on kanga niitide omanäolise punumise viisiga). Traditsiooniliselt valmistati atlassi siidist, ent tänapäeval on tavaline leida atlass-siduses kangaid, mis on tehtud kas puuvillast või mitmetest sünteetilistest kiududest nagu polüester, kunstsiid või atsetaat.

Võime atlassi ka sünteetilistest materjalidest toota tähendab, et see on tihtipeale paindlikum ning kohanemisvõimelisem materjal kui ehtne siid. See omadus muudab atlassi ka näiteks pesutootjatele atraktiivseks materjaliks, sest kangas kohaldub figuuriga paremini. Padjapüürina liigub atlasskangas palju tõenäolisemalt sinu liigutustega samas taktis, mis tähendab, et su juuksed hõõrduvad selle pinna vastu palju vähem.

Atlasskangas. Peamine tunnus on väga sile ning läikiv pind, teiselt poolt on kangas tuhm. FOTO: Shutterstock

Hoiatussõnad satiini kohta

Kuigi sõnad on sarnased ning võivad ka tõlkes kaduma minna (vt ülalt), ei ole satiin ja atlass sugugi mitte samad. Nagu ka atlass, kasutab satiin atlass-sidust, ent nende kahe kõige suurem erinevus, mis padjapüüride kontekstis eriti oluline on, seisneb materjalis.

Nimelt on atlass tihti kunstlikest kiududest, ent satiin (kõnekeeles ka satään) on hoopistükkis puuvillast. Atlass-sidust kasutades saab ka puuvillast toota sileda ning siidise pinnaga voodiriideid, mis on tunduvalt odavamad, kui lihtsalt luksuslikust paksemast puuvillast tooted. Satiin on voodiriiete maailmas ääretult tavaline materjal, ent selle siidisest pealispinnast olenemata on tegemist siiski puuvillaga, mis kahjustab su juukseid ning on ka vettimava omadusega, seega ära satu poes segadusse.

Satiinkangas. Ei ole nii läikiv kui atlass, kasutatakse väga tihti voodiriiete valmistamiseks. FOTO: Shutterstock

Siidi eelised atlassi ees

Mõlemad on head valikud padjapüürimaterjaliks, ent kummalgi neist on omad eelised. Paljud inimesed eelistavad siidi, sest:

See hingab. Su pea ning juuksed saavad õhku ega kuumene üle.

Su pea ning juuksed saavad õhku ega kuumene üle. See on hüpoallergeenne ehk allergiaohutu. Siid on looduslikult seeni, hallitust ning tolmulesti tõrjuv.

ehk allergiaohutu. Siid on looduslikult seeni, hallitust ning tolmulesti tõrjuv. See ei sisalda sünteetilisi materjale. Tegemist on naturaalsete kiududega, seega sobib neile, kes soovivad oma elu ja/või ilurutiini looduslähedasena hoida.

Tegemist on naturaalsete kiududega, seega sobib neile, kes soovivad oma elu ja/või ilurutiini looduslähedasena hoida. See võib su jumele kasuks tulla. Kas sul on akne? Proovi siidist padjapüüri ning vaata, kas akne taandub.

Seega kui soovid puhata tõelises luksuses, siis on siid sinu jaoks. Sinu juuksed ja nahk tänavad sind.

Atlassi eelised siidi ees

Kui siidi hind ning külluslikkus teevad sind närviliseks, ära karda! Atlassist toodetel on su juustele sama mõju, lisaks veel mõned mugavad omadused. Näiteks:

Selle hinnasilt on tavaliselt kas pool või suisa kaks kolmandikku siidi hinnast madalam.

tavaliselt kas pool või suisa kaks kolmandikku siidi hinnast See on kergesti kättesaadav. Kuna atlassi valmistatakse tavalisematest materjalidest, näiteks polüestrist, on seda lihtsam poodidest leida.

Kuna atlassi valmistatakse tavalisematest materjalidest, näiteks polüestrist, on seda lihtsam poodidest leida. Lihtsam puhastada. Atlassist padjapüüri võid pesta koos oma ülejäänud pesuga masinas.

Atlassist padjapüüri võid pesta koos oma ülejäänud pesuga masinas. See võib olla pehmem. Mõned inimesed eelistavad atlassi siidile, sest tunnevad, et atlassi pind on siidisem kui päris siidil endal.