Üheksa üsna valulikku asja, mis juhtuvad su kehaga, kui kannad iga päev kontsi

Ilu nimel kannatamine ei ole kahjuks tavapäratu, kuid kui sa armastad iga päev kanda kõrge kontsaga kingi, on hea, kui sa oled valmis, et see võib su tervist negatiivselt mõjutada.

The List toob välja asjad, mis võivad su kehaga juhtuda.

Sul tekivad suurema tõenäosusega mured seljaga

Kuigi kontsade kandmine võib sind teha enesekindlaks ja muuta seksikamaks, siis panevad need su selja ohtu, eriti suures ohus on alaselg.

Su jalad hakkavad valutama

Sa ilmselt tead, et stiletod pole maailma kõige mugavamad kingad ning kui sa veel päev läbi jalul oled, hakkavad su jalad valutama. See võib kaasa tuua ka püsikahjustused, kuna keharaskus jaguneb ebaühtlaselt.

Kahjustada saavad su põlved

Naised põevad märksa sagedamini põlveosteoartriiti ja selle põhjuseks on just tõsiasi, et naised kannavad kõrge kontsaga kingi – põlvede ja põranda vahemaa on suurem, mis tähendab, et põlv on ebaloomulikumas asendis ja sellele on suurem pinge.

Sa võid kahjustada oma varbaküünt

Kõrgete kontsade kandmine paneb ohtu ka su väikse varba küüne – see võib taanduda, või siis just muutuda liiga paksuks. Kahjuks pole see ajutine, vaid pikaajaline probleem, kuna küüs on pidevalt pinge all ning võib saada igaveseks kahjustatud.

Varbaküüned hakkavad sisse kasvama

Kui oled kunagi olnud hädas sissekasvanud varbaküünega, tead, kui valus see olla võib. Üheks põhjuseks, miks see tekib, võib aga just olla kõrgete kontsakingade kandmine.

Sa võid kahjustada oma pahkluid

Kõrged kontsad takistavad pahkluu normaalset liikumist, lühenevad ka lihased, mis tähendab, et kaotad jalgades jõudu – kõik see lõppeb pikemaajaliste kahjustustega. Rääkimata muidugi ohust, et kõrgetel konstel võid kergelt komistada ja pahkluu välja väänata.

Sul on raske teisi jalatseid kanda

Kui sa kannad kontsakingi harva, pole sul ilmselt probleeme, kuid igapäevane kandmine võib kaasa tuua selle, et sul on lõpuks raske kanda ükskõik mida peale kontsakingade – isegi, kui sa lõõgastud kodus. Nimelt ajaga tänu kontstele su Achilleuse kõõlus lüheneb ning kõigi teiste jalatsite kandmine muutub ebamugavaks.

Sul võib tekkida küünisvarvas

Küünisvarvas on põhimõtteliselt ebaloomuliku nurga alla paindunud varvas, põhjuseks on jällegi ebaühtlaselt ja ebaloomulikult jagunev raskus, mis teatud kõõluseid pikendab ja teisi lühendab. Kahjustada võib saada ka su suur varvas, millele võib tekkida luine mõhk.

Väheneb su liikuvus ja paindlikkus