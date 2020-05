Nutikad viisid, kuidas banaani peale söömise veel kasutada

Banaan on väga maitsev ja tervislik vili, aga selle kasulikud tegurid avalduvad ka välispidiselt. Siin on mõned võimalused, kuidas banaani kasutada, kui süüa ei soovi:

Banaani näomask

Sa oled seda looduslikku hellitust väärt! Purusta keskmise suurusega üleküpsenud banaan püreeks ja kanna näole. Lase seista 10-20 minutit, seejärel loputa külma veega maha. Veel üks populaarne banaanimaski retsept kõlab järgmiselt: sega ¼ maitsestamata jogurtit, 2 spl mee ja ühe keskmise banaaniga. Nahk muutub säravaks ja pehmeks.

Poleeri hõbeesemeid ja nahast jalanõusid

Võib veider olla banaanikoortega oma väärisesemeid ja jalanõusid nühkida, aga tegelikult annab see suurepäraseid tulemusi. Alustuseks eemalda banaanikoore seest kõik lahtiselt ripnevad osad ja seejärel hakka koore sisemusega esemeid üle nühkima. Pärast seda pühi asjad lihtsalt niiske lapiga puhtaks. Nahast mööbliesemete puhul oleks soovitatav kõigepealt ainult väikse osa peal katsetada.

Muuda toataimed säravaks

Kas sinu potililled näevad välja määrdunud või tolmused? Ära vaeva oma pead ja võta lihtsalt üks banaanikoor ning eemalda sellega kogu tolm. Banaan lisab taimelehtedele läiget.

Rünnak lehetäide vastu

Kas lehetäid ründavad sinu aias kasvavaid kibuvitsasid ja muid taimi? Pole hullu! Mata banaanikoored taime juurde ja peagi «kolivad» tüütud putukad minema. Ära siiski kasuta terveid banaanikoori või banaani, sest jänesed, kährikud, oravad ja teised loomad kaevavad need lihtsalt üles. Tükelda banaanikoored väiksemaks.

Banaanikoori saab kasutada ka väetise või multšina, sest need sisaldavad taimedele vajalikku kaaliumit. Kuivata talvekuudel banaanikoored krõbedaks ja purusta köögikombainis peeneks.

Eemaldab tüükad

Tüükad on kangekaelsed ja üsna silmatorkavad moodustised, mida keegi oma nahal näha ei soovi. Loomulik viis nende eemaldamiseks on kasutada banaanikoori. Lõika küpsest banaanikoorest osake, millega kata tüügas ja hoia seda üleöö peal. Hommikul peaks olema märgata muutuseid. Korda seda protsessi seni, kuni tüügas on täielikult kadunud.

Meelita ligi liblikaid ja linde

Kui soovid, et su tagaaias lendaks ringi rohkem liblikaid ja linde, pane nende jaoks kõrgemale alusele üleküpsenud banaane (aga ka mangosid, apelsine ja paiapaiasid) toiduks. Torka puuviljadesse mõned augukesed, et need oleksid liblikatele paremini kättesaadavad. Samuti meelitavad puuviljad ligi ka mesilasi ja herilasi, seega veendu, et alus oleks asetatud peast kõrgemale. Oluline on alus enne päikeseloojangut tühjendada, et mitte teisi soovimatuid loomi aeda meelitada, kes hommikuks kogu aia pea peale võivad pöörata.

Põletikuvastased omadused

Banaanikoor omab põletikuvastaseid omadusi, mis tähendab, et need on suurepärased putukahammustuste, väikeste kriimustuste, mürgise luurohu ja päikesepõletuse puhuks. Kõik, mida pead tegema on panna banaanikoor kahjustatud alale ja avaldada kerget survet nagu teeksid kompressi. Võid seda protsessi korrata sini, kuni tunned kergendust.

Soodne hammastevalgendus

Kõik tahavad omale pärlvalgeid kauneid hambaid, aga kas tahad sellele kulutada suuri summasid? Banaanikoored sisaldavad sidrunhapet, mis aitab hammastelt plekke eemaldada. Hõõru iga päev kahe minuti vältel banaanikoort vastu hambaid ja naeratus muutub palju säravamaks.

Taastab kuivad juuksed

Banaan teeb kuivade juustega imet. Püreesta sõltuvalt juuste pikkuses ja paksusest üks kuni kolm banaani ning määri segu juustesse. Lase sel mõjuda 15 minutit ja loputa juuksed puhtaks. Seejärel kasuta šampooni.

