PALJUD EKSIVAD ⟩ 12 levinud tegevust, millega auto täielikult tuksi keerad

Loodetavasti pole sina neid allolevaid karuteeneid oma autole teinud, aga kui siiski, siis nüüd on tagumine aeg see jant lõpetada.

Väldi neid tegevusi, et oma kauni auto eluiga pikendada:

Su autol võib olla suurepärane vedrustus, aga lõpuks jõuab olukord murdumispunktini. Mõnikord on aukude vältimine võimatu, aga püüa siis vähemalt hoogugi maha võtta.

See tavaliselt tähelepanuta jäetud probleem kulutab rehve, suurendab õnnetusvõimalusi ja kasutab röögatult kütust.

Mõtled, et milleks autot pesta, kui see nagunii kohe uuesti mustaks läheb? Regulaarne autokere pesu hoiab värvi kaua ilusana ja ei lase roostel nii kiiresti tekkida. Talvised kaitsekihid on veelgi olulisemad, sest sool «sööb» su auto kiiresti ära.