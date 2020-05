3 põhjust, miks sa ei peaks kodus paljajalu käima

Podiaater Phil Vasyli ütleb, et meie jalad on ette nähtud kõndimiseks pehmel pinnasel nagu muld ja liiv, mitte kõval põrandal. Nii võime oma jalgu teadmatult kahjustada, kui kodus paljajalu ringi lippame. «Meie jalajälg lubab looduslikul pinnasel meie jala kontuuride järgi kohaneda,» selgitab Vasyli. «Pehme pinnas annab meie sammulöögile järele, lubades jalatallal pinnasesse vajuda, mis omakorda toetab meie jalalaba ja -võlvi.»

Podiaater Nelya Lobkva selgitab, et kui naine on vanem kui 50-aastane, kaotab talla all asuv rasvapadjake oma elastsuse, nii väheneb ka selle pakutav pehmendus. See omakorda mõjub halvasti põlvedele, puusadele ja alaseljale.