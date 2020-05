11 erutavat tegevust, millega endale seksituju tekitada

Meie sugutung on väga kergesti meie maailmas ja kehas toimuvale reageeriv. See, et sa ei tunne momendil iget tunnet armatsemiseks, ei tähenda, et sa ei saaks end vastavale lainele viia. Libiidot on ka madalseisust võimalik üles upitada, sest mõistus on üks võimas asi.