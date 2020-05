Nipid, mille abil üheöösuhetes hea olla

Tõuse üles ning lahku! Muidugi mitte siis, kui tead kindlasti, et sööte koos hommikust, ent üldiselt on mõistlik potentsiaalset kohmetust vältida ning ärgata üles enne oma kaaslast. Ent jäta temaga kindlasti ka enne lahkumist hüvasti (vaata allpool).

See on kahe otsaga soovitust. Kui peaksid hommikul välja hiilima, siis ära tee liiga palju häält või kära. Teisest küljest ei ole mõtet ka oma sõpradele juhtunust laterdama kukkuda, eriti ühistele tuttavatele - ära ole ebaviisakas. Jah, on täiesti normaalne, et sa oma parima sõbra/sõbrannaga mõningaid detaile jagad, ent ära kuuluta kogu maailmale, kui hea või halb ta voodis oli.