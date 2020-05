5 levinud koostisosa, mida kodustesse näomaskidesse segada ei tohiks

Nahaarstide sõnul võivad kodused nahahooldustooted tegelikult vägagi kasulikud olla. Californias töötav dermatoloog Ava Shamban ütleb, et "isevalmistatud toodete oma nahahooldusrutiini lisamine toob enamasti vaid positiivseid tulemusi ning lisaks on värviliste puu- ning juurviljade lõikamine ja hakkimine ning üldised ettevalmistused väga head, kui soovid oma mõtteid rahustada." Conneticutis praktiseeriv nahaarst Mona Gohara nõustub, ent hoiatab, et mõningad riskid siiski on, sest isetehtud tooted võivad kas hästi töötada või hoopiski nahaprobleeme hullemaks muuta.

Mõned isetehtud kodustest maskidest leitavad koostisosad teevad nahale aga kindlasti rohkem halba kui head. Siin on välja toodud viis asja, mida dermatoloogide sõnul kas totaalselt vältida või millesse vähemalt sügava ettevaatusega suhtuda.

Sidrunid ning teised puuviljad

Paljud internetist leitavad "nipid" soovitavad sidrunit kui head kodust nahahelendajat, ent ekspertide sõnul peaks selle tsitruselise tingimata kööki jätma. "Sidrunid on happelised ning võivad nahka põletada, jättes nahale toore tunde ning muutes selle värvi ebaühtlaseks," ütleb Gohara. Eriti halb mõte on kasutada sidrunit päikesest mõjutatud nahal, kus see võib tekitada ville ning hüperpigmentatsiooni.

Enamik teisi puuvilju ei tohiks Shambani sõnade kohaselt tõsist reaktsiooni põhjustada, kui sul just nende vastu allergiat ei ole. Ta soovitab kodust maski kõigepealt testida väikesel õrnemal nahalaigul, näiteks randme siseküljel, et näha, kuidas su keha sellele reageerib. "Mõned marjad ning puuviljad võivad oma mahlaga ka nahale plekke tekitada," hoiatab Shamban.

Hambapasta või söögisooda

Kuigi ammusest ajast on tuntud nipp, mis soovitab aknepunnide peal hambapastat kasutada, võib pastas leiduva antimikroobse aine triklosaani tõttu isegi toimida, soovitavad nahaarstid seda siiski tõelistele akneravimitele mitte eelistada. Sama käib ka teise samaks otstarbeks kasutatava aine, söögisooda kohta ning seda lihtsal põhjusel. "Hambapasta ning söögisooda ärritavad nahka ning võivad selle põletikuliseks muuta," ütleb Gohara.

Toores muna

Mune võidakse küll kasutada näiteks mitmetes Koreast pärit ilutoodetes, ent nende otse näole kandmisel võib olla päris võikaid tagajärgi. "Toores muna võib sulle anda salmonella-nimelise bakteriaalse infektsiooni," selgitab Gohara. Kuigi teadusuuringute kohaselt on salmonellast põhjustatud nahapõletikud pigem haruldased, siis sama terminit pildiotsingusse sisestades avastad üsna pea, et ei soovi isegi seda väikest riski võtta.

Äädikas

Mõned inimesed kasutavad äädikal baseeruvaid toonikuid, sest tegemist on happelise ning naha pH-taset tasakaalustava ainega. Siiski ei ole kuskilt otsast tegemist nahaarstidelt pärineva soovitusega. "Mina käiksin äädikast küll kauge kaarega mööda, mingitest kasuteguritest hoolimata," ütleb Shamban. "Selle lõhn on nahale täiesti kohutav ning kestab liiga pikka aega."

Floridas töötav nahaarst Shasa Hu sõnul on lõhn aga äädika puhul kõige väiksem probleem. "Selle potentsiaalselt kahjulikud mõjud võivad olla nahaärritus, päikesepõletuste ägenemine, pindmine keemiline põletus (pidevast pealekandmisest) ning algse nahaärrituse tulemusena ka naha värvuse muutumine. Ei, aitäh!

Vürtsid

Gohara hoiatab, et kurkum võib nahale plekke tekitada, ent see ei muuda seda siiski täiesti kasutuskõlbmatuks, sest Shambani sõnul on sellel toimivad põletikku alandavad omadused. Kaneeli peaks aga tema sõnul iga hinna eest vältima! Vürtse peaks nahahoolduses aga üleüldse väga ettevaatlikult kasutama. "Mõned vürtsid võivad mõne inimese nahka ärritada, seega kas hoia nendest eemale või proovi neid kõigepealt väikesel nahalapil," selgitab ta, lisades, et igal juhul tasub olla väga tähelepanelik.

