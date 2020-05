Üllatavad põhjused, miks peaksid kaaluma just tasulisi kohtingusaite

Kuna inimesed on oma aega ning raha nende kohtinguportaalide loomisesse pannud, siis võtavad ka sealt leitavad inimesed suurema tõenäosusega kaaslaseotsinguid tõsiselt. See tõstab ühtlasi veebilehe üldist kvaliteeti. Tasuliste veebilehtede teine kasutegur on see, et kuna inimesed peavad nende kasutamiseks sisestama oma pangaandmed, et teenuse eest maksta, siis on palju väiksema tõenäosusega tegemist petturitega. Tasuta veebisaitidel on palju lihtsam esineda kellegi teisena, ent tasuliste portaalide puhul saab kasutaja isiku pangadetailide abil kergesti välja selgitada.