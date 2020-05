New Yorki üksildane alasti kauboi pole pandeemiast hoolimata tegevust lõpetanud

Tänavaartist, kelle nimi on Robert Burck, pole siiski oma esinemist lõpetanud, kuigi koroonaviiruse leviku tõttu on reisimine peatatud ning tänavad inimestest tühjad. Ta on oma tavapärasele kostüümile (kauboisaapad, aluspüksid, kaabu) lisanud triipude ja tähtedega näomaski ning mängib kitarri mööduvatele autodele. Kitarrile on kleebitud Donald Trumpi 2020 kampaania kleepsud, kirjutab Reuters.

Mehe sissetulekud on tõsiselt vähenenud, räägib ta. Ometi näeb ta seda iseloomu kasvatava kogemusena, kuigi tippi andvaid turiste praegu pole.

Robert Burck valmistub oma esinemiseks, tehes kätekõverdusi ja kükke. Autos on varuks ka väheste riiete asaendused, juhuks kui midagi viltu läheb. FOTO: Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com/Scanpix

«Ma pole ühtegi päeva vahele jätnud,» uhkeldab ta. «Mul on väga vedanud, et mul on mu rutiin, mu rituaalid.»

Ta julgustab kõiki vähemalt korra päevas väljas käima. «Tehke kõike, mida saate, et oma kirge elus hoida, et saavutada seda, mida saavutada tahate,» jagab ta nõu. «Need rasked ajad kasvatavad iseloomu, et oleksime valmis ajaks, kui peagi majandus tõuseb.»

Burck ütleb, et tühjusel on ka omaette eelis – nüüd märgatakse teda veelgi enam kui enne. «Kuna inimesi on nii vähe, siis ma haarangi igaühe tähelepanu,» on ta leidnud asjas positiivse noodi. «Jah, inimesi on vähem, aga see-eest teen ma igal inimesel, kes möödub, tuju heaks ja nad lasevad mulle signaali.»

Robert Burck peab praegust heaks võimaluseks iseloomu kasvatada. FOTO: Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com/Scanpix