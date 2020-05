Õpetus, kuidas end energiavampiiri eest kaitsta

Sa ei pruugi seda endale teadvustada, kuid on asju, mida inimeste energiates märkad. Meie energia seguneb teiste energiaga ja see võib tekitada tunde, et oleme vaimselt täiesti tühjaks jooksnud. Energiavampiiride eest saab end kaitsta vaid siis, kui tegutsed kiiresti.

Siin on viis tegevust, kuidas end teiste negatiivsuse eest kaitsta, enne kui see sinu süsteemi liialt halvab.

1. Hoia end maandatuna

Mida rahulikum ja maandatum sa oled, seda paremini töötavad vaim ja keha. Kuigi sul võib elus parasjagu palju toimuda, tuleb rahulikuks jääda, sest asjad pole kunagi nii nagu näivad.

2. Valge valguse meditatsioon

See on üks meditatsiooni vorm, mis võimaldab sul valgust enda sisse tuua. See valgus kaitseb negatiivsuse eest ja hoiab energia kaitstuna.

3. Püüa negatiivsust mitte koju tuua

Koju jõudes püüa negatiivsus endast ukse taha jätta. Ära too koju stressi ja valu. Mediteeri ja vabasta neid tundeid ning hiljem õpid teadlikumalt negatiivsust vältima. Loomulikult vajab see harjutamist, aga usu – see on väga tõhus meetod, et kodu püsiks mõnusa paigana.

4. Tuuluta tube

Ava aknaid ja uksi, et sisse lasta värske õhk, mida su keha ja vaim vajavad. Mürgise negatiivsusega tegeledes peaksid vältima lõksu sattumist. Õhuvoolu liikumine ei ole ainsana piisav, aga see on üks tegevustest, mis aitab mitmel viisil.

5. Väldi kontakti