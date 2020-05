Suhe 30 aastat vanema mehega: tean, et ühel päeval pühin tema tagumikku

Paaride suur vanusevahe on alati selja taga sosistamist ja pahameelt põhjustanud. Arvatakse, et kui noor neidis leiab endale vanema meesterahva, peituvad seal taga kindlasti materiaalsed põhjused. Sama spekulatsioon kehtib ka siis, kui noor mees leiab endale vanema naise.

Uudishimu on inimlik, sest vanusevahe mõjutab tõesti elusituatsioone. Osade arvates on vanus vaid number, mis armastuses rolli ei mängi. Seda arvab ka anonüümne autor, kes räägib oma loo:

«Kas see on sinu uus peika? Arvasin, et ta on su isa. Kas ta on rikas? Kas magamistoas töötab kõik hästi?» väljendab naine küsimusi, mida tihti saab, kuna mees on temast poole vanem. «Ma armastan teda. Kõik on hästi,» vastab naine uudishimulikele.

Naise sõnul on ta oma mehega juba kaheksa kuud koos olnud. Vaatamata vanusevahele plaanivad nad abielluda. «Olen kolmekümene ja väsinud pahadest poistest – otsustasime proovida ja panna suhte toimima,» kommenteerib naine, miks ta sellise otsuse oma elus vastu võttis.

Probleemid magamistoas

Ta on alati olnud endast 15-20 aastat vanematest meestest huvitatud, sest nad on intelligentsed. «Tema kohalolek mõjub mulle rahustavalt. Ma ei tarbi enam alkoholi nii palju ja ei tegele üheöösuhetega,» kirjeldab naine ja ütleb, et naudib, kui saab olla vanema mehe kõrval noor kaunis näkk. «See sära tema silmades, kui kõnnime kohalikku pubisse ja ma kannan lühikest kleiti, on hindamatu. Ta kiidab mind ja paneb suurepäraselt tundma.»

Hoolimata armastusest ja imetlusest ei tähenda see suhe ainult roosiõitel tantsimist. Naise jaoks on kõige raskem kogeda nii seksuaalelu probleeme kui ka teiste inimeste hinnanguid andvaid pilke ja sõnu.

«Ja see miljoni dollari küsimus? Jah, meil on probleeme magamistoas. Nagu paljudel vanematel meestel, on ka temal erektsioonihäired. Sageli valime ühekülgse eelmängu või lihtsalt hellituse seksi asemel. Oleme seksinud nii vähe, et mäletan igat korda. Olen püüdnud temaga probleemist rääkida, aga lähme alati tülli, mis muudab asjad veelgi hullemaks,» räägib naine oma kuvameelsetest emotsioonidest.

Mõlemad soovivad väga lapsi saada, aga naine ei kujuta ette, kuidas see füüsiliselt õnnestuks. «Mõnikord jalutame käsikäes tänaval ja teiste pilgud ajavad mind lihtsalt nutma. Kord suudlesime bussis ja üks mees hakkas karjuma, et oleme vastikud,» kirjeldab naine teiste inimeste ülekohtuseid reaktsioone.

Sõbrad ja pere loodavad, et muudan meelt

Naine on üllatunud, et isegi ta sõbrad kommenteerivad suhet ebaviisakalt. «Minult on küsitud, kas ma pole mures, et pean lõpuks tema tagumikku puhtaks pühkima hakkama. Mult on püütud küsida, kas ma ikka tean, et mees sureb enne mind.»

Naise vanemad suhtuvad oma tütre valitud mehesse viisakalt. «Vanemad ehmusid esimest korda teda nähes ära. Ma ei saa seda neile ette heita, sest mu mees on nendevanune. Nad on siiski viisakad, aga tahavad olla kindlad, et ma ikka tean, mida teen. Nad sooviksid meeleheitlikult lapselapsi ja salamisi loodavad, et ma muudan oma meelt,» kirjeldab naine.

«Tõenäoliselt elan suure osa oma tulevikust ilma armsamata. Mõnikord ei saa ma öösel undki, sest tema matuste mõte ei kao peast. Ning jah, ühel päeval saab minust tema hooldaja ja see mõte on raske.»