VAATA JA HINDA ⟩ Kas see smuutireklaam on tõesti nii siivutu, et lapsed tuleb teleka eest ära ajada?

Uus tervislikke puuviljasmuutisid tutvustav reklaam on ajanud tsensorid tagajalgadele, sest seda peetakse televisiooni jaoks liiga ebaviisakaks, kirjutab Feed Leader.

Reklaam, mida tegijad kutsuvad «tervisliku toidu pornoks», kestab vaid 30 sekundit, ent jäi ometi kõlbekubjastele hambusse. Reklaam pole veel teleekraanidele jõudnud, sest tsensorite sõnul sisaldab see seksuaalsete vihjete, sealhulgas genitaalide, rindade ning porno üleküllust.

Suurbritannias eetrisse minevate telereklaamide üle valvav organisatsioon Clearcast, mille töötajaid klipp niivõrd häirib, on kinnitanud, et reklaami näidatakse ainult hilisõhtuses televisiooniprogrammis.

Kaks kikkis avokaadot FOTO: Swisse Me/SWNS.COM/Scanpix

Reklaamis näeme asortiid puuviljadest, mida inimkäed sensuaalselt käsitlevad ning lühike videoklipp lõppeb pakendist välja purskuva puuviljasmuuti joaga. Taustaks mängib kelmikas vilistav viisijupp.

Meega kaetud banaan FOTO: Swisse Me/SWNS.COM/Scanpix

Esimeses kaadris näeme kaht kikkis avokaadot, millele järgneb püstises asendis banaan, silitatuna naiseliku sõrme poolt.

Sõrm silitamas avokaadokivi FOTO: Swisse Me/SWNS.COM/Scanpix

Seejärel näeme meest torkamas kaht sõrme mahlasesse apelsini.

Kaks sõrme torgatuna apelsini FOTO: Swisse Me/SWNS.COM/Scanpix

Reklaam jätkub sensuaalsete kaadritega, kus kangutatakse lahti aprikoosi, mees hoiab käes kahte karvast kiivit ning libistab sõrme üle avokaadokivi.

Sõrm ning vaarikas FOTO: Swisse Me/SWNS.COM/Scanpix

Seejärel tõuseb vaatevälja meega kaetud banaan ning koorene smuuti tilgub maasika keskelt välja.

Koorenirega maasikas FOTO: Swisse Me/SWNS.COM/Scanpix

Viimastes kaadrites näeme käsi jõuliselt pigistamas sidrunit ning avokaadot, banaani pooleks murdumas ning smuutijuga üle spinatilehtedel lebavate vaarikate ning mustikate purskumas.

Mahl pritsimas pigistatud sidrunist FOTO: Swisse Me/SWNS.COM/Scanpix

Reklaamitsensorid on andnud sisse taotluse, et reklaami ei näidataks televisioonis enne kella üheksat õhtul, olenemata sellest, et kuskil pole näha ainsatki higist keha.

Koorenirega kiivi FOTO: Swisse Me/SWNS.COM/Scanpix

Kurioosne poole minuti pikkune teos loodi tervisliku toidu brändi Swisse Me poolt, et heita valgust nende joogivalmis smuutidest leitavatele koostisosadele.

Koorene smuuti purskumas värsketele marjadele FOTO: Swisse Me/SWNS.COM/Scanpix

Swisse Me reklaamiosakonna juht Nykkea Maretic ütles: «Pole midagi loomulikumat suutäiest puuviljast, mis on täpselt see, mida meie smuutid sisaldavad. Kogu headus ilma mingite räpaste lisanditeta. Me võime selle sulle isegi diskreetselt otse postkasti saata.»

Smuutijuga pakist väljumas FOTO: Swisse Me/SWNS.COM/Scanpix

Naine lisab, et nende firmas teatakse, kui keeruline on oma päevaseid vitamiine ning mineraale toidust saada ning nad on selle oma käepäraste smuutidega lihtsamaks teinud. Tervislikku toodet pakuvad nad tervelt tosinas erinevas üleannetult maitsvas variatsioonis.

Pooleminutine videoklipp valmis Londonis tegutsevas loomeagentuuris PLAY. Reklaami režissöör Rowan Adams lisas omapoolse kommentaarina: «See reklaam pole mingi tavaline toiduporno, see on tervisliku toidu porno.»