Mitu kuud kestnud isolatsioon on lõpuks peaaegu seljatatud. Ilmselt oled ka sina märganud erinevaid stressist tingitud negatiivseid muutusi enda kehal. Üks enim inimestele segadust tekitanud probleeme on seotud just näonahaga, sest see on peeglisse vaadates esimene asi, mis meile silma torkab. Healthline jagab mõningaid näpunäiteid, kuidas oma nahk taas kiirelt särama lüüa.

Charlotte Moore kirjutab oma ajakirjas Restless Magazine avaldatud artiklis, et tema on just üks neist naistest, kes on isolatsiooni ajal oma näonahal erinevaid negatiivseid muutusi täheldanud. «Kui mõtlen enda suhetest oma näonahaga, siis see on olnud suurte tõusude ja mõõnadega,» kirjeldab ta käidud teekonda.