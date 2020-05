Seitse põhjust, kuidas vere loovutamine sulle kasulikult mõjub

Siin on mõned põhjused, miks võiksid verd loovutada:

Paneb hästi tundma

Kõige olulisem põhjus on muidugi teadmine, et sinu veri on kellegi elu päästnud. Positiivne meeleolu on ainuüksi ise üks parimaid ravimeid, et oma tervist ja vaimu tervena hoida. Altruism võib aidata sul kauem elada.

Saad tasuta tervisekontrolli

Enne vere andmist peab iga doonor läbima füüsilise hindamise, mis hõlmab vererõhu ja pulsi mõõtmist, kehatemperatuuri ning hemoglobiinisisalduse kontrollimist. Mõnes kohas kontrollitakse ka sinu kolesterooli taset. See ei asenda küll põhjalikku füüsilist vaatlust, aga üldise info saad ikka teada.

Lisaks saad teada, kas sul võib esineda süüfilis või HIV, sest ka need haigused testitakse ära. Ära kunagi kasuta vereloovutust sugulisel teel levivate haiguste kontrollimiseks.

Saad teada, kas võid põdeda aneemiat

Vere loovutamisel testitakse kindlasti hemoglobiinitaset ja see annab teada, kas sul on aneemia (kehas on puudulik vereringe). Haigusseisundi ilmnemine võib tähendada, et sul on mõni kaasnev krooniline haigus või ebaregulaarsed südamelöögid. Aneemia on õnneks kergesti ravitav.

Vähendad raua taset

Osadel inimestel esineb pärilik hemokromatoos, mille korral on raua imendumine organismi ebanormaalselt suur. Liiga suur rauakogus võib lõpuks elundeid kahjustada. Hemokromatoosi saab ravida.

Põletad veidi kaloreid

Olgu, tegelikult ei kaota vereloovutusega just märkimisväärselt palju kaloreid, aga see on ju ikkagi tore info. Kuigi pole teada, palju kaloreid põletad, ära tee vereloovutust kaalualandamise eesmärgil.

Saad teada oma veregrupi

Vere loovutamisel selgub, mis tüüpi veri sinul on. See teave võib sulle võimaliku õnnetuse või hädaolukorra puhul väga vajalikuks osutuda. Kuid ära muretse, kui sulle meelde ei jää – meditsiinitöötajad selgitavad selle nagunii kiiresti välja.

Suur motivatsioon