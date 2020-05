Sekspert hoiatab: just sel põhjusel ei tohi liiga tihti seksida

Kas tõesti on võimalik, et inimene võib liiga tiheda seksimisega liiale minna? Sekspert doktor Maria Fernanda Pereza Godoy väidab, et tõesti võib liigsest seksimisest saada probleem. «Sa võid seksida täpselt nii palju, kuni see ei häiri sind ega su partnerit,» ütleb ta.