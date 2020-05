Mis on peenise venitamine ja kas see tõesti töötab?

Mõned mehed muretsevad, et nende peenis on liiga lühike, teised aga kurdavad liigse pikkuse üle. Pidage meeles, et kõik peenised on normaalse suurusega ja muretsemiseks pole põhjust. Kui aga siiski, siis loe edasi...

Peenise venitamine võib kõlada nagu keskaegne piinamise meetod, kuid tegelikult on selleks tegevuseks spetsiifiline tehnika. Esimese mõttena kargab kindlasti pähe küsimus: kas see on valus? Kui peenist venitatakse valesti, siis jah, see on valus.

Mis on peenise venitamine?

Peenise venitamine on tegevus, mille käigus loodetakse pikemat sugutit saavutada. Üks tehnika, mida tuntakse nimega jelqing, hõlmab korduvat peenise venitamist pöidla ja nimetissõrme abil.

Tegelikult on peenise venitamise jaoks ka spetsiaalseid aparaate, mida Eestistki saada.

Kas peenise venitamine tõesti toimib?

Peenise manuaalse venitamise kohta liigub vastuolulisi tõendeid ja midagi kindlat väita ei saa. «Ehkki on olemas mõningaid tõendeid, mis viitavad sellele, et venitamine suurendab peenist, on tulemused tavaliselt minimaalsed ja mõnel juhul isegi ainult ajutised,» ütleb meeste terviseravi doktor Earim Chaudry.

Kuidas oma peenist ohutult venitada?

Peenise venitamine aitab mehel enda suguti suurusega paremini rahul olla. Enne katsetamist pea meeles, et teeksid seda lõdval kujul ja kui tekib valu või ebamugavus, tuleks kohe lõpetada.

Peenise venitamise jaoks võta sisse istuv või püstine asend ja korda seda tegevust vaid üks või kaks korda päevas.

Siin on täpsem juhis:

1. Haara peenise peast kinni.

2. Tõmba peenist ülespoole, venitades see umbes 10 sekundiks välja.

3. Tõmba peenist veel 10 sekundit vasakule, seejärel paremale.

4. Korda neid samme üks või kaks korda päevas umbes 5 minutit korraga.

Peenise venitamisega seotud riskid

Tegemist on foorumites leviva meetodiga, mida nimetatakse lüpsmiseks, sest selle käigus venitatakse poolkõva peenist järskude liigutustega nii, et kudedesse tekivad väikesed rebendid. Selle tulemusel peaks paranemisel tekkima armkude ning mehed loodavad, et see annab nende peenisele suurust juurde. Uroloogid aga hoiatavad, et peenisele lisandunud pikkuse märkamiseks kuluks aastaid, muidugi kui suguti sellise kahjustamise tagajärjel üldse veel toimib.