Ujulad avavad taas uksi: kui ohutu on nende külastamine ning kuidas seda kõige mõistlikumalt teha

«Paljud välisujulad ei ava enam pärast COVID-19 möödumist ealeski oma uksi,» tõdeb Californias Santa Monicas asuva Saint John'i tervisekeskuse psühholoog dr David Cutler. «Hetkel ei tea veel mitte keegi, millised on praeguse olukorra lõplikud tagajärjed.» Ohio Ülikooli professor dr Richard Watkins rääkis veebilehele Yahoo Life, et tema arust on COVID-19 jätkuvalt sama nakkav kui oli märtsis.

Kui turvaline ikkagi on praegusel ajal ujulate külastamine?

Vanderbilti Meditsiinikooli professor dr William Schaffner tõdeb, et hetkel ei saa kindlasti väita, et avalike ujulate külastamine on täiesti ohutu. «Eelkõige peab inimene endalt küsima, kas see on talle ohutu ning millised on võimalikud ujula külastamisega kaasnevad riskid,» soovitab ta. Tema sõnul on kõige suuremaks probleemiks ujulaid külastavad suured rahvamassid, kelle puhul pole alati 100% tõenäoliselt võimalik reeglite järgimist jälgida.

Johns Hopkinsi Meditsiiniülikooli vanemteadur Dr. Amesh A. Adalja nõustub Schaffneriga, et inimesed peaksid endiselt rohkem muretsema suuremate rahvahulkade ja üldkasutatavate pindade pärast. «Rahvahulkadel ja üldkasutatavatel pindadel on alati teatud risk. Vahet ei ole, kas need asuvad pargis, basseinis või kusagil mujal,» selgitab dr Adalja.

Suurim probleem ei peitu basseinivees

«Viirus ei saa elada kloori sisaldavas vees. Seega risk peitub ikkagi õhus,» räägib Rutgersi tervishoiu kooli direktor dr Henry F. Raymond Yahoole. Paljud eksperdid on rääkinud, et soojas kliimas on COVID-19 viirusesse nakatumine põhimõtteliselt välistatud. Samas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) peab seda järjekordseks laialt levinud müüdiks, millel ei puudub mingisugunegi kinnitus. «Sa võid nakatuda koroonaviirusesse olenemata sellest, kas paistab päike või viibid kohas, kus on väga soe kliima,» selgitas WHO. «Ka sooja kliimaga riigid on teatanud COVID-19 viirusesse nakatunud inimestest.»

Samas inimeste seas esinev segadus on küllaltki õigustatud. Aprillis sai Yahoo WHO poolt korraldatud laborikatsete esialgsed tulemused, mis näitavad, et koroonaviiruse bakter ei ela kaua sooja ja kõrge õhuniiskusega keskkonnas ning hävib kiiremini päikese käes. Kuigi paljud eksperdid kinnitavad seda väidet, on pole välibasseine külastades nakatumisoht kusagile kadunud. «Järgnevatel kuudel esinevad soojemad ilmad võivad viiruse levikut siiski vähendada,» sõnab Adalja. «Aga kindlasti ei kaota see täielikult ära nakkusohtu ega inimeselt inimesele ülekandumist.» Watkins tõdeb murelikult, et see kõik võib tuua kaasa uued viirusepuhangud.

Küsimusele, kas on ohutum külastada avalikke sise-, välisujulaid või populaarseid ujumiskohti, vastab Cutler napisõnaliselt, et sellele ei oska hetkel ilmselt keegi adekvaatseid hinnanguid anda. Ta lisas: «See sõltub rahvamassidest. Välibasseinide puhul on 2+2 reeglit kindlasti lihtsam järgida kui sisebasseinide puhul.» Üks aspekt, mida kindlasti jälgima peaks, on õhu liikumine. «Avatud õhus laseb õhuringlus viirusel lennelda ning maapinnale langeda.»