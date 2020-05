NAISTEJUTUD ⟩ Asjad, mida iga naine peab teadma, kui ta tahab juurde palka ja teha karjääri

Vastame lugejakirjale, kus meilt küsiti: kuidas küsida palgatõusu? Mida peaks üks noor naine teadma, kui ülemuseks on vanem mees? Selgub, et karjääriteemadel on meil väga palju nõuandeid jagada! Kuidas olla normaalne kolleeg ja tiimikaaslane, kuidas leida oma kirg, mida tähele panna, kui lähed ülemuse kabinetti vaibale, kuidas selleks valmistuda ning kuidas tagada, et palk ei ole mitte asi, mis sind elus motiveerib, vaid miski, mis on vaid boonuseks selle eest, et oma aega kireasjadele kulutad.