Printsid Harry ja William on suhted üles soojendanud

ET annab teada, et vennad tugevdavad omavahelist sidet. Nende viimased paar kuud pole olnud kerged: isa prints Charles võitles koroonaviirusega, Harry kolis oma perega Põhja-Ameerikasse ja astus tagasi kuninglikest kohustustest ning väidetavalt on raksus ka Kate Middleton ja Meghan Markle, vendade abikaasad.

«Nende suhtes on olnud palju suuri mõrasid,» ütleb kuningakoja suhete ekspert Katie Nicholl. «Aga asjad on tunduvalt paremad ja ma tean, et William ja Harry on telefonitsi ühenduses. Nad on teinud palju videokõnesid, palju ühised peresünnipäevi ja ma arvan, et kuna prints Charles polnud terve, sundis see vendasid telefoni võtma ja üksteisega rääkima.»

Räägitakse, et varem lahutamatud vennad hakkasid kehvaks pööranud suhet parandama jba veebruaris, kuid Nicholli sõnul on just praegu selleks parim aeg, kuna Harryl on suur koduigatsus. Nicholli sõnul on leevenenud ka Meghani ja Kate’i vaheline pinge.