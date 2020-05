Põhjused, miks armuke ei saa abielumeest kunagi päriseks endale

Kui sina oled praegu see naine, kes on abielumehega suhtes, siis võta seda artiklit kui virtuaalset lööki oma näkku – sa vajad seda. Ta ei lahku kunagi sinu pärast oma naise kõrvalt!

Kui uurid lähemalt põhjuseid, miks mehed petavad ja eeliseid, mida nad truudusetuse kaudu saavad, näed kiiresti, et meil on õigus.

Siin on kolm põhjust, miks raiskad oma elu kellegi ootamise peale, kes ei tule su juurde kunagi:

1. Tal on naise ja armukese näol juba kõik vajalik olemas

Miks ta peaks oma naise ja lapsed jätma?

Ta saab sinuga veeta imetlusväärset aega, ilma et tal oleks mingit vastutust või kohustust. Seejärel saab ta minna koju oma naise ja lastega aega veetma. See on mehe jaoks ideaalne olukord.

Tal on naine, kes teda toidab, kodu koristab ja ühiste laste eest hoolitseb. Armukese ülesandeks jäävad muud asjad, mida esimene abikaasa ei paku. Tal on justkui kaks pruuti, kes mõlemad ta heaks kõik tehtud saavad ja mees naudib seda.

2. Lahutamine on liiga kallis ja valus

Lahutus tähendab katkiste hingedega lapsi, rahaasjad lendavad pea peale ja veel palju muid probleeme, mida protsess teele viskab. Miks ta peaks tahtma midagi sellist läbi teha, kui see pole vajalik? Kui sulle tundub, et ta on ka praeguse olukorraga rahul, siis miks sunnid teda oma naisest loobuma?

3. Ta oleks juba ammu oma naise maha jätnud, kui oleks tahtnud

Kui see mees armastaks sind siin ilmas üle kõige, siis oleks ta ammu lahutanud. Ta oleks ammu oma pere jätnud, kui sind tõelisti nii palju armastaks nagu ette kujutad.

Mõtle selle üle: ta pole oma naisest lahutanud, sest ta ei taha. Nii lihtne see ongi! Nüüd, kui sa tead, et ta ei kavatse oma pere sinu pärast jätta, mida selle osas ette võtad?

Soovitame seada talle ultimaatumi. Mehe teguviis ei ole sinu, ta naise ega laste suhtes õiglane ja ta peab ära otsustama. Kogu endasse jõud ja ütle talle otse näkku:

«Ma armastan sind. Ma tahan sinuga koos olla. Aga ma ei tee seda enam. Ma ei kavatse sinuga enam kohtuda seni, kuni kolid kodust välja. Ma tahan sinuga koos elada, mitte kohtuda hotellides ja minu pool. Ainus viis, kuidas mind uuesti näha saad, on see, kui teatad mulle oma uue korteri aadressi. Ma tahan tõestust, et oled oma naisest lahku läinud.»

Sea talle selline ultimaatum ja saad kohe teada, millist rolli ta elus mängid. Kas sinust saab tema partner või sa jääd alati «teiseks naiseks»? Armukese rollis ei saavuta sa midagi ning raiskad vaid oma elu. Sa jääd ilma võimalusest enda kõrvale leida päriselt mees, kes sinuga pere luua tahaks. On olemas naisi, kes ootavad mehe lahutust aastaid.

Otsusta, mida sa emotsionaalselt vajad ja soovid

Kas sa suhtled abielumeestega, sest sulle meeldib vahelejäämise närvikõdi? Kas sellepärast, et sa ei julge täielikult pühenduda? Või äkki kardad, et mehed teevad sulle haiget?

Paljud naised suhtlevad abielumeestega, sest nad kardavad vabade meestega kohtuda. Armukese rolli astutakse ka seetõttu, kuna sügaval sisimas teatakse, et sellest suhtest ei saa nagunii asja. Naised ei pea end kunagi 100% haavatavaks muutma.

On naisi, kes lihtsalt armastavad tagaajamist. Nad armastavad kelleltki teiselt mehe ülelöömisega seonduvat draamat.