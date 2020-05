Kriisi riisitoidud: lase neil roogadel veel enne eriolukorra lõppu end üllatada!

1. Riisisalat kikerherneste ja tahiiniga

Mida soojemaks lähevad ilmad, seda populaarsemaks lähevad ka igasugused salatid. Kuni ilmad veel väga soojad pole, sobib see toitev riisisalat üheks mõnusalt kiireks lõuna- või õhtusöögiks imehästi. Kui kodus juhtub olema mõnda veidi eksootilisemat riisi – metsikut, punast või musta – siis need teevad sellest salatist veel grammivõrra eksootilisema roa.

Koostisosad:

¾ tassi riisi

1 keskmine kurk (kuubikuteks lõigatud)

150g tomatit (kuubikuteks lõigatud)

1 purk kikerherneid

½ tassi kreeka pähkleid

1 peotäis maitserohelist (näiteks koriandrit, aga võid asendada ka millegi muuga)

Kastme jaoks:

1 spl tahiinit ehk seesamiseemnepastat

½ sidruni mahl

2 spl oliiviõli

1 spl vett

Soola ja pipart

Valmistamine:

Keeda riis vastavalt pakil olevale juhisele. Suures kausis sega kurgi- ja tomatikuubikud, kikerherned, kreeka pähklid ja maitseroheline. Kui riis on keenud, siis lisa see ülejäänud segu hulka. Kastme tegemiseks sega kõik komponendid omavahel korralikult läbi ning vala salatile. Naudi kohe!

2. Karulaugu ja spargli risotto

Igal kevadel tabab eestlasi üks kergemat sorti karulauguhullus ning päris keeruline on leida inimest, kes seda mõnusat vitamiinirikast rohelist mõnes roas ei kasutaks. Kui sügavkülm on karulauku täis varutud, saab seda risottot muidugi ka aastaringi valmistada, ent kõige mõnusam saab see kindlasti kevadel värskest toorainest.

Koostisosad:

2 keskmist sibulat (tükeldatud)

2 küüslauguküünt (tükeldatud)

1 spl oliiviõli

200g risottoriisi

100ml valget veini

500ml juurviljapuljongit

200g sparglit

70g karulauku

½ sidrunit (koor ja mahl)

50g taimset juustu (eriti hästi sobib kõvem juust)

Valmistamine:

Kuumuta suurel pannil õli ning lisa sinna esmalt sibul ning paari minuti pärast ka küüslauk. Lisa paari minuti pärast riis ja valge vein. Sega kuni kogu vein on aurustunud. Hoides panni keskmisel kuumusel, hakka vähehaaval lisama puljongit ning lisa uus kogus alles siis, kui eelmine kogus on imendunud. Jätka pidevalt segamist. Umbes 10 minuti pärast lisa ka tükeldatud spargel ja karulauk. Lisa veel puljongit ja umbes 5 minuti pärast, kui riis on peaaegu küpsenud, lisa ka sidrunimahl ja taimne riivitud juust. Sega läbi, kata kaanega ning keera tuli maha - riis saab veel paar minutit kaetult podiseda. Seejärel sega uuesti läbi ning jaga rõõmsate sööjate vahel.

3. Portugalipärane riisipuding

Kui oled oma elus kunagi Portugali sattunud, siis on seal kindlasti jäänud silma imeline kreemine riisiroog nimega arroz doce, mis tõlkes tähendab magusat riisi. Samalaadsed road on populaarsed paljudes riikides ning seda teenitult - need on lihtsalt niivõrd maitsvad! Riisipudingut on väga lihtne valmistada ning see sobib ka mõnusaks toitvaks hommikueineks.

Koostisosad:

1 tass riisi (sobib nii pudruriis kui tavaline valge riis)

1l taimset piima (näiteks soja- või kaerapiim sobib hästi)

1 kaneelipulk

2 sidruni koor

1 tass suhkrut

Näpuotsatäis soola

Kaneeli

Valmistamine: