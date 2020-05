Need on põhjused, miks meil kipub ajataju kaduma

Põhjuseks on muidugi igapäevase rutiini kadumine. Huffington Post rääkis mitme psühholoogiga, kes selgitasid, et just see on meie bioloogilised kellad täiesti sassi ajanud. Asi on selles, et me ei mõtle esmaspäevast kui esmaspäevast, me mõtleme sellest kui päevast, kui meil on trenn, käime toidupoes või ajame muid asju. Kui aga kaovad tegevused, mida oleme harjunud kalendrisse märkima just teatud päevadele, siis hakkavad ka päevad oma identiteeti kaotama.