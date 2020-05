Dave Grohl: kummitused takistasid Foo Fightersi uue albumi lindistamist

Bänd lindistas albumit Californias Encinos asuvas 1940ndatest pärit majas, kuid mehed said kiirelt aru, et mingi võnge on paigast ära. Nende muusikainstrumendid läksid teadmata põhjustel häälest ära ja lood, mis olid linti saanud, kustusid.

«Kui me astusime sellesse Encino majja, saime kohe aru, et vaib on vale, kuid heli oli õige,» rääkis bändi ninamees Dave Grohl. «Me asusime tööle ja õige pea hakkasid asjad juhtuma. Me tulime järgmisel päeval stuudiosse tagasi ja kõik kitarrid olid häälest ära. Või siis olime puldi seadistanud ja kõik sätted olid nullitud. Me avasime Pro Toolsi sessiooni ja kõik träkid olid kadunud. Samas olid seal mõned träkid, mida me ise ei olnud sinna pannud... Lihtsalt imelikud avatud mikrofoni helid. Keegi ei mänginud mingit pilli, lihtsalt mikrofon lindistas tühja ruumi.»

Dave lisas, et nad kuulasid neid lindistusi hoolikalt, kuid nad ei kuulnud ei hääli ega muid arusaadavaid helisid. «Aga miski toimus,» ütles rokkar väljaandele Rolling Stone.

Bänd otsustas lõpuks beebimonitori üles seada, et tabada müstilisi juhtumeid ja mõista, kas keegi püüab nende kulul nalja heita. «Alguses – ei midagi,» meenutab Grohl. «Ja just siis, kui me mõtlesime, et me oleme naeruväärsed ja peast segi, nägime me kaameras asju, mida me ei suuda seletada.»

Nad said ka teada, et majal on märkimisväärne ajalugu, mis võib seletada nii mõndagi, kuid kahjuks ei tohi nad asjast rohkem rääkida. Kuna majaomanik püüab hoonet müüa, pidid nad allkirjastama diskreetsuslepingu. «Nii et ma kahjuks ei saa rohkem rääkida, aga palju sündmusi, mis juhtusid lühikese aja jooksul, sundisid meid plaati kiirelt purki saama,» ütleb Grohl.