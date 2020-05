Vaata, millised olid aprillis popimad beebide nimed

Rahvastikuminister Riina Solman kommenteeris abielude ja lahutuste arvu võrreldes eelmisel aastal aprillis registreeritud abielude ja lahutustega. «Näeme, et eriolukorra tõttu registreeriti abielusid ja lahutusi laias laastus poole võrra vähem võrreldes eelmise aasta aprilliga. See oli kindlasti ootuspärane, sest inimestel soovitati kodus püsida ja üleliigseid inimkontakte vältida. Teame ka, et osad omavalitsused kehtestasid lisapiiranguid, mille tõttu ei saanud eriolukorra ajal teatud rahvastikutoiminguid teha. See olukord peaks tänaseks olema lahendatud, sest Vabariigi Valitsus andis eelmisel nädalal selge suunise perekonnaseisutoimingute jätkamise kohustusest,» ütles Solman.