Mary-Kate Olsen võib eriolukorra tõttu jääda päevapealt koduta

Mary-Kate Olsen ja Olivier Sarkozy abiellusid 2015. aastal kuid teatavasti on nüüdseks nende pea viis aastat kestnud abielu lõppenud. Peab tõdema, et lõppenud on see siiski mitteametlikult, sest kuigi näitlejanna andis New Yorgis oma avalduse sisse juba 17. aprillil, teatasid kohalikud ametnikud, et kuni COVID-19 pandeemia lõpuni tema abielu ei tühistata. TMZ sõnul püüdis naine protsessi kiirendada väitega, et tegemist on erakorralise lahutusega, aga kahjuks see teda siiski ei aidanud.