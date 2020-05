Ootamatu avastus: need toidud nõrgestavad sinu immuunsust

Nagu öeldakse, et Roomat ei ehitatud ühe päevaga, nõuab ka tugeva immuunsuse ülesehitamine palju pingutusi, kirjutab Times of India. All on loetletud mõned toiduained, mida endale sisse sööme ent ei teadvusta, kuidas need pikaajaliselt meie immuunsust mõjutavad.