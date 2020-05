Kolm armsat viisi, kuidas oma kallimale turvatunnet tekitada

Me, naised, ei vaja päästmist, kuid oleks tore teada, et see võimalus on olemas ja et kallim pakub vajadusel kaitset. Kuigi naised mõtlevad turvalisusele väga tihti, unustame mündi teise poole ehk siis oma mehe. Kui sa soovid, et kallim sinusse ülepeakaela armuks, pead panema ta emotsionaalselt end turvaliselt tundma. Ka mehed tahavad ja vajavad emotsionaalset turvatunnet.

Kui soovid, et kallim tunneks end emotsionaalselt turvaliselt, pead tegema kolm asja:

1. Väljenda talle usaldust ja austust

Kiireim viis emotsionaalse turvalisuse loomiseks on näidata, et usaldad oma partnerit ja austad tema vajadusi. Usaldus ja austus peavad olema mõlemapoolsed. Näiteks kui tal on paar vastassoost sõpra, näita talle, et usaldad teda täielikult. Samamoodi peab tema sind usaldama, kui suhtled vastassooga.

2. Näita välja, et kuulad teda

Teineteise kuulamine on suhtes kriitilise tähtsusega. Väga keeruline on teise jutule täielikult keskenduda, kui su pea on teisi mõtteid täis. Lülita enda mõtted korraks pausile ja ole kogu tähelepanuga tema jaoks olemas. Sa ise ju soovid samuti, et sinu jutu ajal oleks partner täielikult kohal.

3. Armasta teda sellisena nagu ta on

Paljud naised kahjuks kohtlevad meest tema potentsiaali järgi, mitte selle põhjal, milline ta praegu on. Sa oled kindlasti kuulnud ennast või mõnda sõpra lausumas:

«Ta ei ole praegu eriti ambitsioonikas, aga ta on nii armsa iseloomuga. Paari aasta pärast saab temast suurepärane isa.»

«Ta on jah praegu naistemees, aga tean, et mõne aasta pärast saab temast suurepärane abikaasa.»

«Tal ei lähe tõesti praegu just kõige paremini, aga ma aitan teda nii palju kui suudan.»

Need ettekäänded ja väljavabandamised peavad lõppema.