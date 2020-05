«Karvased kosilased»: kahe lapse ema Nele soovib oma ellu stabiilset ent vürtsist kaaslast

Tänase saate kangelanna on kahe lapse ema Nele, kes tuleb Põltsamaalt ning töötab armsas pererestoranis kokana. Enda kohta ütleb naine, et ta on rõõmsameelne, avatud ning et temaga tuleb lihtsalt toime. Ta otsib enda kõrvale huumorimeelega avatud meest, kellel on pisut temperamenti, ent kelle vürtsikus ometi stabiilseks jääb.