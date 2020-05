«Karvased kosilased» ⟩ Vaata saadet! Saarlasest Draakon löögile ei pääsenud ning Nele napsas endale lõuapoolikust Karu

Talle meeldib reisida, sporti teha ning ka pisut ekstreemsusi kogeda. Mehelt ootab avatud meelt, huumorisoont ning pisut temperamenti, ent mitte nii palju, et kaaslane sootuks asju loopima hakkaks. «Ta peab selline parajalt vürtsikas olema. Aga stabiilne!» selgitab naine. Lisaks on Nele jaoks oluline ka see, uus kaaslane ta lastele meeldiks, sest muidu ei saa tulla pikka ja ilusat suhet. Sobiv kaaslane peaks ka enda eest hoolitsema, sest Nele jaoks ei tule kõne allagi olukord, kus mees ootab naiselt «ilus mimm» olemist, ent ise ei vaata peeglissegi ning käib dressides ringi.

Tänaselt saatelt ootab Nele seda, et pakutavad kaaslased oleksid elurõõmsad ning sooviksid seda rõõmu ja ägedaid emotsioone ka temaga jagada. Naine on varem korra pimekohtingul käinud: see juhtus Ameerikas ning tegemist oli üsna kohutava kogemusega, sest tuli välja, et teisel pool lauda istus hoopiski narkoärikas. Ilmselgelt jäi see viimaseks kokkusaamiseks. «Ootused on kõrged, loodan, et poisid on tasemel!» on Nele viimased sõnad enne esimese kosilasega kohtumist.

Esimene kohtumine Karuga

Kõigepealt sammub Nele juurde Karu. Naine on üllatunud, ent ometi jääb talle kohe silma kosilase pikk kasv. Jutt hakkab aga kohe jooksma, noored räägivad omavahel reisimisest ning metsaott jätab Nelele endast väga enesekindla mulje. Selgub, et kahe kaaslast otsiva inimese elukohtade vahe on kõigest 40-50 kilomeetrit ning mõlemad on ka juba lapsevanemad – lapsedki üsna samas eas! Naise sõnul on väga tore see, et Karul juba laps olemas on, sest nii mõistab mees palju paremini nendega seonduvat elukorraldust. Saame teada, et Karu töötab ehitajana ning sellest saab Nele silmis kohe pluss - järelikult on ka kätega osav! Veel jõuab pisut juttu tulla mõlema vestluskaaslase tööst, ent pikka pidu pole, sest...

Esimene kohtumine Draakoniga

...peatselt sammub kohale Draakon ning Karu peab kohtinguteatepulga üle andma. Taas jääb Nelele esmalt silma karvase kosilase kasv, mis tema sõnul on Karu omast veelgi suurem. Draakon tuleb Saaremaalt, on 33-aastane ning iseloomult rahulik, introverdi tüüpi, lapsi tal veel ei ole. Igapäevast leiba teenib lohemadu autoremondilukksepana ning toob välja, et selles toredas ametis saab ta ühendada nii oma töö kui hobi. Isiklikus plaanis pakuvad mehele pigem huvi vanemad autod, uued on tema sõnul igavad - mis sa ikka nendega tühja sõidad, kui ise kätt külge panna ei saa. Olenemata tiivulise kosilase introverdi-tiitlist sõnab Nele, et jutt voolas nende vahel üsna hästi ning kartus, et mees ühesõnalisi vastuseid annab, täide ei läinud.